Zum Tanztee ins MGH

Wieder viel los im Mehrgenerationenhaus

Mellendorf. Der Montag startet mit der Sprechstunde des Dachverbandes der Selbsthilfegruppen „Kibis“ um 14 Uhr. Neu im Haus ist von 14 bis 17 Uhr die DRK-Gruppe Kartenspielen Rommé. Die Sprechstunde Pflegegrad findet von 14 bis 16 Uhr statt. Ab 16.30 Uhr läuft der Smartphone-Kurs. Um 18.30 Uhr trifft sich die Selbsthilfegruppe „Neubeginn“, ab 19 Uhr wird Stricken „Yoga für die Hände“ angeboten und der ehemalige Tauschring – Nachbarschaftshilfe trifft sich.Die Formularlotsen helfen beim Ausfüllen von Anträgen und organisieren den Verkauf der Notfalldosen am Dienstag in der Zeit von 10 bis 12 Uhr. Ab 13 Uhr können sich Schwangere und Eltern bei der Lebensberatung zu allen Fragen rund um Schwangerschaft, Geburt und Erziehung beraten lassen. Von 15 bis 17 Uhr findet das Blinden-Café statt. Die offene Holzwerkstatt öffnet in der Zeit von 16 bis 18 Uhr ihre Türen. Von 19 bis 21 Uhr findet der Seniorentanz ,,Tanzen mal anders“ statt.Am Mittwoch startet um 14 Uhr das monatliche Bingo im MGH. Eine Stunde später um 16 Uhr beginnt die Digitale Sprechstunde und Harele - spanische Gespräche zur Literatur startet um 16.45 Uhr. Der Orientalische Tanz fängt um 17.30 Uhr an. Die Bürgerinitiative CIW trifft sich von 19 bis 21 Uhr und die Spanischfreunde „Los amigos de español“ treffen sich ab 19.45 Uhr.Der Donnerstag beginnt um 9.30 Uhr mit der Sprechstunde der Lernpaten. Von 15.30 bis 17 Uhr sind alle Eltern mit Kindern im Vorschulalter zum Café Elternzeit eingeladen. Um 17 Uhr sind die Formularlotsen da und helfen beim Ausfüllen von Unterlagen.Der Freitag startet mit dem Ideenfrühstück der Freizeitgruppe ab 60 von 9.30 bis 11.30 Uhr. Die Sprechstunde Pflegegrad ist in der Zeit von 15 bis 17 Uhr. Die Schulung der Sicherheitsberater beginnt um 17 UhrSamstag ist auch noch viel los, von 10.15 bis 14.15 findet für die Kleinen ,,Holz, Mein Lieblingstier“ der Kinderkunstschule statt und Arabisch für Kinder von 15 bis 18 Uhr. Ab 15.30 Uhr kann wieder im Faltenrock und in der Nadelstreifenhose das Tanzbein geschwungen werden, beim Tanztee der Seniorenengel, bis einschließlich 18 Uhr.Sonntag geht es nochmal weiter bei ,,Holz, Mein Lieblingstier“ in der Zeit von 10.15 bis 14.15 Uhr. Die Mitarbeiter des MGH sind natürlich auch während der Öffnungszeiten gerne für Fragen, Anregungen oder ein Gespräch da: Montag, Dienstag und Donnerstag von 10 bis 14 Uhr und Mittwoch und Freitag von 14 bis 18 Uhr.