Zusätzliche Öffnungszeiten des Adventsflohmarktes

Helstorf. Viele Menschen besuchten die Ausstellung von weihnachtlichen Dekorationsartikeln im Rahmen des Adventsmarktes in Helstorf. Dank zahlreicher, hochwertiger Spenden konnte im Gemeindehaus ein gemütlicher Ausstellungsraum eingerichtet werden. Aufgrund zahlreicher Nachfragen wird nun ein Nachverkauf angeboten am Sonntag, 16. Dezember, (vor dem Adventskonzert in der Kirche) von 14.30 bis 18 Uhr im Gemeindehaus in Helstorf, Brückenstraße 13. An diesem Nachmittag können die Besucher bei Kaffee, Tee und Kuchen ungestört stöbern, nach einem Geschenk suchen, sich selbst eine Freude machen oder einfach nur in gemütlicher Atmosphäre zur Ruhe kommen. Der gesamte Verkaufserlös des Adventsflohmarktes kommt dem Projekt „Krankenhaus in Aira“ (Äthiopien) zugute.