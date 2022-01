Zusammen aktiv gegen Diabetes und Herzkrankheit

Langenhagen. Unter Gleichgesinnten macht das Training doch gleich mehr Spaß: Beim neuen Reha-Sport Angebot der BSG Langenhagen stehen diesmal die speziellen Sport-Bedürfnisse von Diabetikern und Herzpatienten im Mittelpunkt. Unter fachlich qualifizierter Anleitung wird gemeinsam abwechslungsreich und unterhaltsam zur nachhaltigen Verbesserung des individuellen Wohlbefindens trainiert. Ab Januar wird es donnerstags in der IGS-Süd (Brinker Schule) rund 60 Minuten um Beweglichkeit und Ausdauer, aber auch um Kraft und Koordination gehen. In einer Gruppe werden alle Teilnehmenden gemeinschaftlich, aber jeder nach eigenem Leistungsvermögen, mit viel Freude Zusammenhänge von Gesundheit und Sport am eigenen Körper erfahren. Mit Tipps für zuhause werden alle schon bald die positiven Auswirkungen spüren. Weitere Infos unter www.bsg-langenhagen.de oder Telefon (05 11) 73 82 94.