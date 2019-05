Zusammenkunft

Wennebostel. Am Montag, 13. Mai, findet ab 14 Uhr wieder die Zusammenkunft der SPD-AG 60 plus im Gesellschaftsraum der Gastwirtschaft Bludau in Wennebostel, Alter Postweg 8, statt. Mitglieder, Freunde und Gäste sind hierzu wieder ganz herzlich eingeladen. Nach der Stärkung mit Kaffee und Kuchen oder einer Currywurst und einem Bier wird ein kurzer Rückblick auf das Europa vor 50 Jahren geworfen und und die Teilnehmer stimmen sich ein auf die bevorstehende Europawahl angesichts der Populisten einerseits und des Brexits andererseits. Zahlreiche Stellungnahmen werden erwartet. Wer nicht selbst zum Mikrofon greifen möchte, kann auch gern seine Gedanken aufschreiben und zum Vorlesen abgeben. Außerdem wird die diesjährige Tagesfahrt vorgestellt. Nach den letzten beiden heißen Sommern wurde der 21. September als Termin gewählt. Selbstverständlich wird es wieder nur kurze Wege zu Fuß geben.