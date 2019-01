Zusammenkunft

Wennebostel. Am Montag, 21. Januar, findet ab 14 Uhr die erste Zusammenkunft der SPD-AG 60 plus bei Bludau in Wennebostel, Alter Postweg 8, im neuen Jahr statt. Mitglieder und Freunde sind hierzu wieder ganz herzlich eingeladen. Besonders freuen würden sich die Organisatoren über neue Gäste, die im letzten Jahr in den Ruhestand getreten sind und die SPD-AG 60 plus einmal kennen lernen möchte. Im letzten Jahr mussten leider einige aus gesundheitlichen Gründen ihr Kommen einstellen. Regelmäßige Besucher werden gebeten, Freunde und Bekannte mitzubringen, um den Kreis wieder zu vergrößern. In gemütlicher Runde bei Kaffee und Kuchen oder einer Currywurst mit Pommes können die Teilnehmer berichten, wie sie die Feiertage erlebt haben. Eine kurze Betrachtung der Politik in Gemeinde, Land und Bund sollte nicht fehlen. Wer hierzu einen Betrag leisten möchte, ist herzlich willkommen.