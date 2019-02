Zusammenkunft der SPD-AG 60 plus

Wennebostel. Am Montag, 11. März, findet ab 14 Uhr wieder die Zusammenkunft der SPD-AG 60 plus im Gesellschaftsraum der Gaststätte Bludau in Wennebostel, Alter Postweg 8 statt. Mitglieder, Freunde und Gäste sind hierzu wieder ganz herzlich eingeladen. Zunächst werden die neuesten Ideen der Groko in Berlin diskutiert. Die Gesundheitspolitiker wollen alle Patienten zunächst zum Hausarzt schicken, um Kosten zu sparen. Zum Facharzt soll nur noch mit Überweisung gegangen werden. Sicher werden sich einige noch daran erinnern, dass es diese Idee vor circa 30 Jahren schon einmal gegeben hatte. Waren nicht seinerzeit die Krankenkassen auf dieses Modell gekommen? Doch nach einiger Zeit hat man erkannt, dass die meisten Erkrankten nur dann direkt einen Facharzt direkt konsultierten, wenn es aufgrund einer Vorerkrankung angebracht war. Denn wer nimmt schon unnötig längere Wege und Wartezeiten auf Termine auf sich, wenn es nicht unbedingt erforderlich ist?

Ferner werden Anmeldungen für die nächste Betriebsbesichtigung am 20. März im Bissendorfer Gewerbegebiet entgegengenommen. Es wartet in einem neuen Gebäude mit architektonischen Highlights, die auf ihrem Gebiet schnellste Maschine der Welt.