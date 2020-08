Zusammenprall zweier Autos

Bissendorf-Wietze. Ein 51-jähriger Opel-Fahrer fuhr am Donnerstag um 15.55 Uhr rückwärts von seinem Grundstück am Natelsheidweg auf die Straße und übersah dabei den von rechts kommenden Polo eines 69-Jährigen. Durch den Zusammenprall der beiden Pkw wurde die 44-jährige Beifahrerin des 51-Jährigen leicht am Kopf verletzt. An beiden Pkw entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von etwa 5.500 Euro.