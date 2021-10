Zusammenstoß

Hellendorf. Am Montagmittag wollte ein 75-jähriger Hannoveraner mit seinem VW Golf auf der Meitzer Straße die vorfahrtsberechtigte Hellendorfer Straße überqueren. Hierbei übersah er die von links kommende 55-jährige Wedemarkerin in ihrem VW Golf. Nach dem Zusammenstoß beider Fahrzeuge klagte die Frau über Nackenschmerzen. Ihr Fahrzeug war so stark beschädigt, dass es abgeschleppt musste. Insgesamt entstand ein geschätzter Sachschaden von über 7.000 Euro.