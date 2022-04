Zusammenstoß

Wennebostel. Am Dienstag gegen 7 Uhr, kam es in Wennebostel an der Kreuzung eines Feldwegs auf die Straße „Zur Wietze“ zu einem Unfall. Der 43-jährige Fahrer eines Peugeot 206 übersah beim Einfahren vom Feldweg auf die Straße einen von rechts kommenden Opel Corsa und stieß mit diesem zusammen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, sie waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Unfallverursacher bleib unverletzt, die 50-jährige Fahrerin des Corsa wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.