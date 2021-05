Zwei Autos gestohlen

Wedemark. In der Nacht zu Montag sind in der Wedemark zwei Autos entwendet worden. Dabei erbeuteten die Diebe in Wiechendorf einen vier Jahre alten, schwarzen Jeep Grand Cherokee und in Resse einen ein Jahr alten, weißen Audi A4 Avant. Die Besitzer hatten die Fahrzeuge jeweils am Sonntagabend auf dem eigenen, frei zugänglichen Grundstück verschlossen abgestellt. Der Gesamtschaden beträgt etwa 50.000 Euro. Die Polizei Mellendorf bittet um sachdienliche Zeugenhinweise unter der Telefonnummer (05130) 977-0.