Zwei Bagger beschädigt

Wennebostel. Unbekannte Täter beschädigten im Verlauf der Nacht zum Donnerstag auf einer Baustelle an der Ecke Lindenstraße/AmRahlfsberg in Wennebostel zwei Bagger. Sie zerstachen mittels eines spitzen und vermutlich sehr festen Gegenstandes bei einem auf dem Baugrundstück abgestellten Bagger sämtliche acht Reifen und an dem anderen Bagger, der an der Straße Am Rahlfsberg abgestellt war, auf einer Seite die vier Doppelreifen. Der Schaden beträgt etwa 3.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Mellendorf unter Telefon (0 51 30) 97 70.