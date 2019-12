Job-Mobil steht in Abbensen an der Feuerwehr

Mellendorf/Abbensen. Für nächste Woche gibt es zwei besondere Angebote: Am Mittwoch stehen die Job-Buddies mit dem Job-Mobil von 18 bis 19 Uhr an der FreiwilligenFeuerwehr Abbensen. Wer sich gerne ehrenamtliche in der Berufsorientierung unterstützen lassen möchte, kann sich einfach am Bus der Freiwilligenagentur melden und das kostenlose Angebot nutzen.Die Anlauf und Beratungsstelle (AuB) des Vereins EinzigArtig findet am Freitag, 20. Dezember, von 15 bis 17.30 Uhr in den Räumlichkeiten des MGH statt. Das Angebot von Simon Stucki ist kostenlos. Egal welche Frage den Teilnehmern in Bezug auf LGBT*IQ im Kopf rumflattert, sie wird beantwortet werden.