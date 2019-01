Zwei Einbrüche

Elze/Hellendorf (awi). Gleich zwei Mal waren Einbrecher am Wochenede aktiv. Unbekannte Täter hebelten im Zeitraum wzischen Sonnabendvormittag, 10 Uhr, und Sonntagmittag, 13.45 Uhr, die Terrassentür eines Einfamilienhauses Am Hellbruch in Elze auf und gelangten so in das Gebäude. Dort wurde diverses Mobiliar geöffnet und durchwühlt. Es steht bislang noch nicht fest, ob etwas aus dem Haus entwendet wurde.

Ebenfalls bislang unbekannte Täter gelangten im Zeitraum zwischen Freitagabend, 20.45 Uhr, bis Sonntagnachmittag, 16 Uhr, nach Aufhebeln eines Fensters in das Erdgeschoss eines Einfamilienhauses im Sommerweg in Hellendorf. Dort wurden mehrere Räume durchsucht, Behältnisse geöffnet und Schmuck entwendet. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. In beiden Fällen bittet die Polizei Mellendorf um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 05130-9770.