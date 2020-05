Musik in Helstorf und Abbensen

Abbensen. Gottesdienste unter Auflagen sind wieder möglich. Sie aber gleich wieder jeden Sonntag zu feiern, wäre der ja nach wie vor kritischen Lage nicht angemessen. Daher wird es am kommenden Sonntag in Helstorf keinen Gottesdienst geben, beide Kirchen werden aber von 10 bis 11 Uhr wieder geöffnet sein. Und es gibt ebenfalls wieder zwei kleine Orgelkonzerte: Jan Katzschke wird von 10 bis 10.15 in Helstorf und von 10.45 bis 11 Uhr in Abbensen spielen. Auf jeden Fall stattfinden wird aber der Himmelfahrt-Gottesdienst auf der Helstorfer Reiterheide, am Donnerstag, 21. Mai, um 10 Uhr.