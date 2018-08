Zwei Wochen Action im Herbstcamp

Gemeindejugendpflege lädt zur Kinder-Ferienbetreuung ein

Wedemark. Zum zweiten Mal bietet die Gemeinde Wedemark in den Herbstferien vom 1. bis zum 12. Oktober ein Herbstcamp für Kinder an. Es richtet sich an Schüler der Wedemärker Grundschulen, sowie Schüler der fünften und sechsten Jahrgänge. Die Jugendpflege der Wedemark rundet auch in diesem Jahr ihr Angebot zur Kinderbetreuung mit einem Camp in den Herbstferien ab. Mit der verlässlichen Betreuung leistet die Gemeinde Wedemark damit einen weiteren Beitrag zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Eingeladen zum zweiten Herbstcamp der Gemeindejugendpflege sind Kinder von berufstätigen Alleinerziehenden oder Kinder deren Elternteile beide berufstätig sind; Kinder, die Ganztagsgrundschulen besuchen; Kinder ohne Hortplatz oder mit Wohnsitz in der Gemeinde Wedemark.Die Betreuung findet montags bis freitags von 7.30 bis 16.30 Uhr statt, in der Jugendhalle, Am Freizeitpark 1 in Mellendorf. Die Kosten betragen 85 Euro pro Woche für Grundschulkinder und 95 Euro für Kinder aus der fünften und sechsten Klasse. Dieser Betrag enthält die Kosten für Mittagessen und Nachmittagssnack, Getränke, Bastelangebote, sowie teilweise Ausflüge. Geschwisterkinder zahlen zehn Euro pro Woche weniger. Bei Überbelegung bekommen jüngere Kinder Vorrang vor älteren. Die Jugendpflege wird unter der Leitung von Ellen Bruns ausschließlich qualifiziertes Personal einsetzen.Weitere Informationen und Anmeldeformulare stehen auf der Homepage www.wedemark.de/herbstcamp bereit. Eltern ohne Internetzugang kann das Antragsformular per Post zugesandt werden. Unter der Telefonnummer (0 51 30) 58 12 87 werden Fragen beantwortet. Anmeldungen nimmt das Team Jugendpflege bis spätestens 24. August entgegen.