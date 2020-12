Zweifacher Automatenaufbruch

Mellendorf/Bissendorf. Am Mittwoch teilten Passanten mit, dass es an den Bahnhöfen in Mellendorf und Bissendorf jeweils zu einem Aufbruch eines Zigarettenautomaten kam. Unbekannte Täter schnitten diese vermutlich mittels eines Akku-Winkelschleifers seitlich auf, öffneten die Tür und entwendeten Bargeld und Zigaretten in bisher noch unbekannter Menge. Die Tatzeit lässt sich zurzeit nicht weiter eingrenzen. Es kann aber gesagt werden, dass es höchstwahrscheinlich in den Nächten zu Dienstag oder Mittwoch passiert sein dürfte. Der Gesamtschaden liegt wahrscheinlich bei über 5.000 Euro. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Mellendorf unter (05 11) 30-977-0 in Verbindung zu setzen.