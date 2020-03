Zweite Game Night im MGH

Mellendorf. Im November vergangenen Jahres fand die erfolgreiche Premiere der Game-Night in der Aula des Mehrgenerationenhauses (MGH) in Mellendorf statt. Die Fortsetzung am Freitag, 6. März, ab 18.30 Uhr verspricht ebenso erfolgreich zu werden.

Spielefreunde können ich am kommenden Freitag gemeinsam auf Brett- und Kartenspiele stürzen. Am 6. März ab 18.30 Uhr steht die große Spiele-Bibliothek im MGH wieder allen zur Verfügung. Natürlich dürften die Teilnehmenden auch die eigenen Lieblingsspiele mitbringen. „Beim letzten Mal hatten wir so eine tolle Mischung von Menschen bei der Game Night, da war von Familien bis Senioren und Studenten alles dabei“, sagt Anne Kracke von der Freiwilligenagentur, die das Event im MGH veranstaltet. „Wir freuen uns zu sehen, wer dieses Mal kommt.“ Anmeldungen für die Veranstaltung können per Mail an freiwilligenagentur@wedemark.de gesendet werden oder telefonisch erfolgen unter (0 51 30) 97 44 511.