Zweite Vortragsveranstaltung zum Elterngeld

Wegen des großen Erfolges: Gemeinde bietet zweite Infoveranstaltung im Forum des Campus W an

Mellendorf. Zum zweiten Mal informiert das Team Soziales über die Eckpunkte und Möglichkeiten des Elterngeldbezuges in der Wedemark am Donnerstag, 27. September, um 19 Uhr im Forum des Schulzentrums in Mellendorf.„Wir wollen jungen und werdenden Eltern die Angst vor der Antragsstellung nehmen“, verdeutlicht Sandra Runge, Mitarbeiterin im Team Soziales, die auf dem Podium Rede und Antwort stehen wird. Das Team werde die Grundlagen des Elterngeldes erläutern sowie die Ansprüche und Möglichkeiten der Eltern darlegen. „Auf unsere erste Veranstaltung im August haben wir so viele positive Reaktionen bekommen, dass wir gerne an einem weiteren Abend zur Verfügung stehen“, erklärt Sandra Runge. Es habe sich gezeigt, dass neben der reinen Informationsvermittlung, der Austausch unter den Eltern ein ganz besonders wichtiger Aspekt gewesen sei. Das könne eine Einzelberatung im Rathaus nicht leisten. „Deshalb laden wir alle potenziellen Empfänger ein, uns im Forum zum besuchen“, sagt Sandra Runge. Das Elterngeld ist eine einkommensabhängige Familienleistung, die Familien nach der Geburt eines Kindes finanziell unterstützen soll. Dabei ergeben sich verschiedene Optionen und Kombinationen für Familien, diese Unterstützung zu erhalten. Damit Eltern nicht unwissentlich auf ihre Rechte verzichteten, werde in der Infoveranstaltung die Möglichkeit gegeben, alle Fragen rund um das Elterngeld von einem Expertenteam umfänglich und direkt beantworten zu lassen.