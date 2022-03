Zwergengottesdienst

Resse. Unter dem Motto „Ostern entdecken mit dem Chamäleonvogel“ wird wieder Zwergengottesdienst in Resse gefeiert. Der Chamäleonvogel hat viel von den traurigen und schönen Seiten der Ostergeschichte zu erzählen. „Wir wollen endlich wieder gemeinsam singen, beten und Geschichten mit allen Sinnen erleben“, meint das Vorbereitungsteam um Franziska Geiger und Claudia Path- Fuhrmann aus Resse. Am Freitag, 1. April, um 15.30 Uhr startet der Gottesdienst bei gutem Wetter vor der Kirche erstmals in diesem Jahr wieder. „Eingeladen sind alle Kinder vom Krabbelalter bis zu großen Kindergartenkindern“ sagt Pastorin Wibke Lonkwitz, „und sie dürfen auch ihre Eltern, Geschwister und Großeltern in die Martin-Luther-Strasse 10 in Resse mitbringen“. Der Gottesdienst soll nicht länger als 30 Minuten dauern. Mitzubringen ist eine Picknickdecke. Denn im Anschluss gibt es die Möglichkeit zum Picknick auf der Wiese. Bei Regen wird mit Abstand in der Kapernaum-Kirche gefeiert.