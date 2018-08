10 Jahre evangelische Krippe

Jubiläum startet mit einem Familiengottesdienst in der Kirche St. Georg

Mellendorf (st). Am Sonnabend gab es aus Anlass des zehnjährigen Krippen-Jubiläums der St.-Georg-Kirchengemeinde in Mellendorf einen fröhlichen Familiengottesdienst mit anschließender Kaffeetafel im benachbarten Gemeindehaus. „Alle unter einem Hut“ lautete das Motto der Jubiläumsveranstaltung. Auf der Spielwiese war für große und kleine Besucher des bunten Familienfests ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm aufgebaut. „Vor zehn Jahren haben wir mit einer Außenstelle hier an der Kirche begonnen, der heutigen Krippe St.-Georg. 2012 kam die zweite Krippengruppe dazu“, erinnert sich Caren Holstein-Lemke, die heute beide Einrichtungen der St.-Georg-Kirchengemeinde leitet: Kindertagesstätte (Kita) und Krippe. „Die Kita in der Kronenstraße besteht in diesem Jahr seit 58 Jahren“, erklärte die Leiterin, die sich seit nunmehr 15 Jahren in der St.-Georg-Gemeinde engagiert, beim fröhlichen Gruppenfoto mit den Erzieherinnen aus Kita und Krippe – alle mit Hut.