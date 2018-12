150 Euro für Greenpeace

Schülerinnen engagieren sich auf Mellendorfer Weihnachtsmarkt

Mellendorf (awi). Die Kinder Leni Kakuschke, Charlotte Schimmels, Leefke Eick, Liska Büttner und Jeltje Debuan, alle aus der Klasse 5 a des Gymnasiums Mellendorf, haben am letzten Wochenende auf dem Mellendorfer Weihnachtsmarkt einen Verkaufsstand aufgebaut und den Erlös an Greenpeace gespendet. Sie haben zuhause die Regale durchstöbert, Bücher, CDs und aussortiert sowie Kekse gebacken und es wurde auch fleißig gebastelt. Als dann am Ende des Tages Kassensturz gemacht wurde, da wurden die Augen immer größer. Durch die Aktion kamen tatsächlich 132,07 Euro zusammen. Durch eine Elternspende wurde der Betrag auf 150 Euro aufgerundet, so dass sich Greenpeace jetzt über diesen Spendenbetrag freuen kann. Die Kinder möchten sich auf diesem Weg auch bei allen Käufern und Spendern bedanken.