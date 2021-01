2.000 Euro für Kindergärten

Schröder Landmaschinen investiert für Kinder statt in Geschenke

Schwarmstedt. Eine großzügige Spende von 2.000 Euro erhielten die Kindergärten in Schwarmstedt und Essel von der Heinrich Schröder Landmaschinen KG. Spendenschecks von jeweils 500 Euro konnten den Leitungen der Kindertagesstätten Essel , Bothmer, "Am Bornberg" und "Im Loh" überreicht werden. Das Unternehmen, das auch mit einem Standort im Schwarmstedter Gewerbegebiet Am Varrenbruch vertreten ist, verzichtete unternehmensweit auf Geschenke. "Da es nicht möglich war, Kunden und Geschäftspartner wie gewohnt in der vorweihnachtlichen Zeit aufzusuchen entschloss sich die Geschäftsleitung in diesem Jahr dazu, den regionalen Kindergärten eine Freude zu bereiten. So spendete die Firmengruppe Schröder insgesamt einen Gesamtbetrag in Höhe von 40.000 Euro an Kindergärten im gesamten Vertriebsgebiet der 19 Standorte in Nord- und Ostdeutschland. 2000 Euro gehen hiervon in die Samtgemeinde Schwarmstedt", berichtet der Schwarmstedter Betriebsleiter Rüdiger Zirm bei der Übergabe.