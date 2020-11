25 Jahre Physical Center

Fitness für jede Altersgruppe in familiärer Atmosphäre

Scherenbostel. Seit nunmehr 25 Jahren beweist das Physical Center in Scherenbostel, dass Fitness - und Gesundheit keine Frage des Alters sind. Das lizensierte U18 und Best Age Studio bietet Fitness für jede Altersgruppe in gemütlicher und familiärer Atmosphäre.Das Angebot umfasst ein ständig betreutes Fitness-, Gesundheits- und Sportrehabilitationstraining, Ernährungsberatung, Kurse, Fitnesszirkel, Cardiofitness, sowie den qualifizierten Rehasport ( Abrechnung durch alle Krankenkassen) und einen Wellnessbereich mit Sauna und Salzgrotte zur weiteren Stärkung des Immunsystems, auch für Nichtmitglieder. Bewegung und Muskeltraining stärken das Immunsystem und haben positiven Einfluss auf die Lunge - und die Atemmuskulatur. Das geprüfte, erweiterte Hygienekonzept beinhaltet unter anderem eistungsstarke Be- und Entlüftungsanlagen, die für ständige frische Luft im Studio sorgen und höchstmögliche Sicherheit für Mitglieder und Mitarbeiter garantieren. Leider kann das Team des Physical das besondere Jubiläum im Moment nicht mit allen Mitgliedern feiern, bedauern die Geschäftsführer Ingo Behrens und Thorsten Meldau. Das Physical Center unterstützt seine Mitglieder aber auch in dieser Zeit des Lockdowns mit derm Verleih von Equipment, Onlinetrainingsmöglichkeiten und ist per Telefon oder Mail durchgehend erreichbar. Zum Jubiläum wird es selbstverständlich noch interessante Angebote geben. Das Team freut sich schon riesig auf seine MItglieder und alle Menschen, die Spaß an Bewegung haben und etwas für ihr Immunsystem tun möchten! Alle Infos dazu auf www.pysical-center.de.