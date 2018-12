400 Euro für den SV Resse

Pfandbonaktion bei Pagel war ein voller Erfolg

Resse. Sage und schreibe 400 Euro sind bei der Pfandbonaktion des Frischmarktes Pagel in Resse zusammen gekommen! Die knapp 385 Euro wurden von Frischmarkt Inhaber Torsten Pagel großzügig aufgerundet. “Das innerhalb von drei Monaten so viel Pfandbons mit einer so gewaltigen Summe abgegeben wurden ist natürlich sensationell und macht uns schon ein bisschen stolz“, so Schatzmeisterin Mandy Tergek und Vereinsvorsitzender Andreas Ringat übereinstimmt. “Danke auch an Torsten Pagel für das aufrunden des Betrages und natürlich an alle Pfandbonspender“. Ein Teil des Geldes ist schon in das Weihnachtsturnier der Jugend des SVR geflossen. Wie der Rest angelegt wird ist noch nicht entschieden. Auf der nächsten Vorstandssitzung wird darüber entschieden.