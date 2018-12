50 Jahre Anteilseigner

Hannoversche Volksbank ehrt langjährige Mitglieder

Mellendorf. Die Hannoversche Volksbank gehört mit ihren mehr als 108.000 Mitgliedern zu den größten Personenvereinigungen in Norddeutschland. 541 dieser Mitglieder halten dem genossenschaftlichen Kreditinstitut in Hannover seit genau 50 Jahren die Treue. Jetzt hat Frank Felgner, Filialleiter der Hannoverschen Volksbank im BeratungsCenter Mellendorf, zwei Mitglieder aus seinem Filialbereich in einer kleinen Feierstunde persönlich für ihre langjährige Mitgliedschaft ehren können. Die genossenschaftliche Idee, die auf Schulze-Delitzsch und Raiffeisen zurückzuführen ist, besagt, dass man gemeinsam mehr erreichen kann, erläuterte Felgner in seiner Festrede. Die Idee, sich zusammenzuschließen, um die wirtschaftliche Situation jedes Einzelnen zu verbessern prägt auch heute, über 160 Jahre später, das Selbstverständnis der Volks- und Raiffeisenbanken, führte er weiter aus.Filialleiter Frank Felgner überreichte den beiden Jubilarinnen Marlies Schütte und Irene Pieper als Dank und Anerkennung eine Urkunde sowie einen Präsentkorb. Anschließend führten sie bei Kaffee und Kuchen gemeinsam mit weiteren Jubilaren und Repräsentanten der Hannoverschen Volksbank noch viele interessante Gespräche.