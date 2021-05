76 Jahre Frieden und Freiheit

Brelinger Mitte lädt ein

Brelingen. Am 8. Mai jährt sich das Kriegsende und damit die Befreiung Deutschlands von der Naziherrschaft zum 76. Mal. Auch in diesem Jahr möchten die Mitglieder in besonderer Weise an diesen Tag erinnern. Deshalb lädt die Brelinger Mitte am Samstag, den 8. Mai, ab 10 Uhr dazu ein, sich im Vorbeigehen, vielleicht zum Wochenend-Einkauf bei Poppe, ein paar Minuten Zeit zu nehmen und sich auf das Datum und seine Bedeutung einzulassen.Wie schon im vergangenen Jahr soll auch diesmal als Symbol für den Willen zum Frieden anstelle einer Menschenkette eine lange Kette aus Friedenstauben auf die Marktstraße gemalt werden. Wenn das Wetter es zulässt, wird sie noch einige Zeit daran erinnern, wie wichtig es ist, dass sich viele Menschen für ein friedliches Miteinander einsetzen.Noch nie herrschte zwischen den Ländern Europas solange Frieden wie seit dem Ende des zweiten Weltkriegs. Noch nie konnten die Lebensentwürfe so selbstbestimmt verwirklicht werden. Noch nie war es möglich, ein Leben zu führen in einem solchen Umfang an Würde, Freiheit und Gleichheit. Dass dies möglich ist, liegt zu einem großen Teil an unseren Grundrechten. Rechten, deren Verletzung streng kontrolliert wird. Wir können sie einfordern und wir können gegen ihre Verletzung klagen. Und niemand wird die Freiheit nehmen, die Meinung zu äußern. Das wäre vor 80 Jahren nicht möglich gewesen.Die Grundlage für die Grundrechte liegt in der amerikanischen Unabhängigkeits-Erklärung vom 4. Juli 1776. Als diese geschrieben wurde, waren die dort aufgeführten „selbstverständlichen Wahrheiten“ nur eine Utopie. Auch die „Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte“, die in Frankreich während der französischen Revolution verfasst wurde, blieb eine Utopie, eine Hoffnung auf eine bessere Welt. Diese früheren Utopien sind zum großen Teil wahr geworden.Aber jetzt gibt es neue Herausforderungen. Die Entwicklungen konfrontieren mit Internet und Sozialen Medien, Globalisierung, Algorithmen, Künstlicher Intelligenz und Klimawandel. Alles Begriffe, die für die Väter und Mütter der Grundrechte nicht vorstellbar waren.Deshalb wird es Zeit, dass auch über neue Grundrechte nachgedacht wird. Grundrechte, die einfach, naiv und utopisch sind. Am Samstag will die Brelinger Mitte sechs neue Grundrechte präsentieren und zum Kommentieren einladen.