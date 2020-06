Ab 9. Juni Indoor-Sport beim MTV

Pilates, Aroha und Gesundheitssport startet wieder

Ab Dienstag, den 9. Juni bietet der Mellendorfer TV wieder Indoor-Sport in der Gymnastikhalle im Sportpark an. Start ist am Dienstag, 9. Juni, mit Pilates um 16 Uhr sowie Aroha um 17.30 Uhr. Ab Donnerstag, 11. Juni, wird dann auch wieder Gesundheitssport um 10:00 Uhr angeboten. Die Höchstteilnehmerzahl ist auf zehn Personen beschränkt, Mundschutz bis zum Beginn Pflicht, außerdem müssen auch eigene Matten mitgebracht werden. Die Teilnahme ist nur nach telefonischer Anmeldung unter (0162) 1905396 oder SMS sowie WhatsApp möglich.