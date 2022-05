Ab sofort bei Pagel an der Kasse

Resser Sängerin Avivience bringt neue CD raus

Resse (awi). Ihre Künstlernamen hat Avivience selbst kreiert. Und auch ihre Lieder komponiert und textet Aleksandra Bastian selbst. Mit ihren Produzenten Stavos Ioannou und Bendix Amonat hat sie bereits einige Songs herausgebrach. Die meisten handeln von der Lieb. Auch ihr neuester Song mit dem Titel: „Die Liebe kommt von allein zu Dir". „Über die Liebe zu sprechen, das ist das schönste Gefühl auf Erden", schwärmt die blonde Sängerin aus Resse bei der Ankündigung ihres neuestens Titels, ein romantisches Lied, das zum Tanzen gedacht sei.Bereits vor Weihnachten hatte das ECHO über Aleksandra Bastian berichtet, die da gerade ein paar selbstkomponierte Weihnachtslieder und eine ganz individuelle Version von Hallelujah auf den Markt gebracht hatte. Mittlerweile sei sie auch schon oft in der Wedemark angesprochen worden, erzählt sie. Jetzt möchte sie ihre neue CDU den Menschen in der Wedemark vorstellen, die bei Thorsten Pagel im Resser Frischmarkt erhältlichist. Auf der CD sind Schlager, die über die Liebe erzählen und dies in verschiedenen Facetten.Man kann nicht genug über die Liebe singen und sprechen,ist Aleksandra überzeugt undzeigt dies in ihren Liedern, über ihre Texte und Gefühle in ihrer Stimme.Die Wirkung des Liedes hat sie schon auf Bühne bei der Schlagerparty des Nordens in Westerholt ausprobiert – ein wunderschönes Fest mit unvergesslichen Momenten, mit einer Moderation von Dennis Manual und vielen prominenten Künstlern, zum Beispiel Randolph Rose. Bei diesem Event gab es auch eine Begegnung mit Anneke Uildriks einer „deutschen Schlagerstunde“-Moderatorin aus Holland, die Avivience von Anfang an unterstützt hat.Das Konzert in Westerholt bleibt in einer sehr herzlichen Weise in Erinnerung, es gab so viele „Gänsehaut Momente“, berichtet die Resserin. In nächster Zeit stehen kleinere Auftritte an,zum Beispiel am8. Juli nach Bremerhaven für eine Fernsehaufzeichnung. Eine weitere große Reise geht nach Sachsen-Anhalt zu einer Aufnahme für eine Fernseh-Show. Im September ist Avivience auf einer großen Bühne in Nordrhein-Westfalen zu sehen, beim „Lichter Fest“ vor etwa zwanzig tausend Menschen. Wer Aviviences Auftritte begleiten möchte, kann sie bei Youtube abonnieren oder ihr auch bei Facebook und Instagram folgen.