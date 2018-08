Abiturienten feiern Wiedersehen nach 20 Jahren

Bei Burritos und Taccos vom Büfett ließen die einstigen Gymnasiasten die Zeit der Oberstufe Revue passieren und tauschten sich darüber aus, wie es ihnen in den letzten 20 Jahren ergangen war. So unterschiedlich wie die Lebensläufe seit der Reifeprüfung gestalteten sich die Anreisewege der Teilnehmer: Der kürzeste Weg zum „Sombrero“ betrug nur 100 Meter, am weitesten reiste eine Ex-Abiturientin aus Zürich an. Auch einige ehemalige Lehrer des Jahrgangs wie Frau Plasch, Herr Lenz, Herr Ratz, Herr Raffius ließen es sich nicht nehmen, zum gemütlichen Beisammensein zu stoßen. Bis spät in die Nacht rissen die Anekdoten aus der Schulzeit nicht ab.Für Vanessa Mottaghian-Milani, die Organisatorin des Treffens, war das Wiedersehen ein voller Erfolg. „Alle haben sich gut unterhalten“, sagt sie. Eine Wiederholung für künftige Jubiläen ist geplant.