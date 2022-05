Abzeichen Jugendflamme 1 abgelegt

Berkhof, Bissendorf, Brelingen, Elze, Gailhof, Hellendorf und Mellendorf mit ihren Betreuern am Feuerwehrhaus in Bissendorf eingefunden, um sich der Abnahme der Leistungsbedingungen zur Verleihung der Jugendflamme 1 zu stellen. Hierfür hatten sie sich in den vergangenen Wochen vorbereitet. Dabei mussten die Teilnehmer unter anderem diverse Knoten und Stiche vorführen, einen Notruf absetzen, Fragen zur Schlauchkunde, zu wasserführenden Armaturen, Sanitätsgerät und Unterflurhydraten beantworten und praktisch vorführen. Ein schriftlicher Test wurde auch absolviert. Die Jugendflamme 1 kann an alle Jugendfeuerwehrmitglieder ab dem zehnten Lebensjahr verliehen werden, die mindestens ein halbes Jahr in der Jugendfeuerwehr mitarbeiten. Sie wird als Bestätigung des Wissensstandes der feuerwehrtechnischen Ausbildung und deren Anerkennung verliehen.Alle Bewerber haben die Leistungsbedingungen erfüllt und konnten dann stolz die Auszeichnung entgegennehmen. Die Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr Bissendorf versorgten ihre Gäste mit Warm- und Kaltgetränken, Kuchen, belegten Brötchen, Obst und Gemüse.