Achtung: CDU muss Aufstellungsversammlung absagen

Alexandra Backhaus aus Elze will für die CDU in den Landtag

Wedemark (awi). DIe CDU Wedemark und die CDU Garbsen müssen ihre für Montagabend, 7. Februar, geplante Aufstellungsversammlung im Icehouse in Mellendorf absagen. Der Garbsener Kandidat ist erkrankt. Ein neuer Termin wird den CDU-Mitgliedern rechtzeitig mitgeteilt.Die erste Hürde hat sie genommen, doch die zweite steht ihr noch bevor: Alexandra Backhaus, 30 Jahre alt, aus Elze, Vorsitzende der Jungen Union, Mitglied im Orts- und Gemeinderat hat sich am letzten Freitag bei der CDU-Mitgliederversammlung mit 51 zu 46 Stimmen gegen ihre Mitbewerberin Jessica Borgas durchgesetzt. Somit ist sie diejenige, die bei der gemeinsamen Aufstellungsversammlung der CDU-Ortsverbände Wedemark und Garbsen am Montagabend, 7. Februar, im Icehouse gegen den 29-jährigen Staatsanwalt Christoph Wenzel aus Garbsen im Kampf um die Landtagskandidatur für den Wahlkreis Wedemark-Garbsen am 9. Oktober antreten wird.„Ich habe mich unglaublich über die vielen Stimmen der Mitglieder des CDU Gemeindeverbandes Wedemark gefreut“, so Alexandra Backhaus gegenüber dem Wedemark ECHO. Am Montagabend entschieden nun die Mitglieder aus der Wedemark und Garbsen bei der Aufstellungsversammlung, wer ihr Kandidat oder ihre Kandidatin für den Wahlkreis 31 sein werde. „Die Garbsener CDU schickt mit Christof Wenzel ebenfalls einen starken JU-Kandidaten ins Rennen. Daher meine herzliche Bitte an alle Wedemärker CDU-Mitglieder: Kommen Sie am Montag zur Aufstellungsversammlung und unterstützen Sie mich auf dem Weg zur Kandidatur. Gemeinsam können wir dieses Ziel erreichen“, appelliert Alexandra Backhaus an ihre Wedemärker Parteifreunde. „Ich möchte Ihre Kandidatin für die Wedemark und Garbsen sein und mit Mut, Tatendrang und Liebe zur Heimat das Direktmandat zurückgewinnen. Besonders wichtig ist mir dabei der ständige Draht zu den CDU Mitgliedern sowie den Bürgerinnen und Bürgern. Im Landtag will ich eine starke und ehrliche Stimme für unsere Region sein und für die Belange vor Ort kämpfen und streiten“, so die Elzerin. Die Veranstaltung im Eisstadion wird mit Testpflicht durchgeführt, so dass auch Geboosterte ein offizielles und tagesaktuelles Testzertifikat vorweisen müssen. Die Hygieneauflagen sind dabei sehr streng. So muss auch am Platz eine FFP2-Maske getragen werden.Der Garbsener CDU-Kandidat Christof Wenzel ist nach Informationen des ECHO 29 Jahre alt und arbeitet nach seinem Jurastudium derzeit als Staatsanwalt in Hannover. Wenzel ist gebürtiger Hannoveraner, seit der Kommunalwahl im letzten Herbst erneut im Ortsrat Garbsen vertreten und in seinem Umfeld unter anderem als Hobbyimker und Kirchenmusiker bekannt.Für die SPD wird Rüdiger Kauroff aus Garbsen erneut kandidieren.Er gewann den Wahlkreis bei der letzten Landtagswahl direkt. Die Mitgliederversammlung des SPD-Ortsvereins Garbsen sowie der Ortsvereinsvorstand der SPD Wedemark haben dem 65-Jährigen erneut ihr Vertrauen ausgesprochen. „Ich freue mich, dass meine Arbeit in der laufenden Wahlperiode des Niedersächsischen Landtages durch die Mitglieder anerkannt wird. Wir haben in den zurückliegenden Jahren vieles auf Landesebene bewegt, doch es gibt noch viel zu tun“, erklärte Rüdiger Kauroff.Auch die Grünen haben sich bereits festgelegt: In der Abstimmung in der Wahlkreisversammlung „31“ hat Djenabou Diallo-Hartmann aus Garbsen mit 18:6 Stimmen gegen Darius Pilarski gewonnen. Seit vielen Jahren schon stehe sie für eine moderne Familienpolitik, die alle Kinder in den Mittelpunkt des politischen Handels stelle, so Diall0-Hartmann in ihrer Bewerbung. Es brauche starke Grüne, die Geflüchtete schützen und für eine gleichberechtigte Einwanderungsgesellschaft streiten, aber auch für eine echte und nachhaltige sozialökologische Transformation.