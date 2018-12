Adventskonzert mit AnySingElse

Langenhagener Gesangsklasse stimmt auf Weihnachten ein

Godshorn. Die Langenhagener Gesangsklasse AnySingElse wird am Freitag, 14. Dezember, erneut zu Gast in der Kirche Zum Guten Hirten in Godshorn sein. Die auf „American Music“ spezialisierte Gruppe wird eine abwechslungsreiche Auswahl amerikanischer Weihnachtsmusik präsentieren und die Zuhörer mit gefühlvollem Gesang auf das Fest einstimmen. Ein besonderes Highlight ist ganz sicher das Stück „Christmas on Broadway“, das viele bekannte Songs in einem Medley vereint. Die ausgezeichnete Pianistin Ljubov Denisov wird ihr großartiges Können am Klavier unter Beweis stellen und die Sängerinnen und Sänger bei „Polar Express“, „William Tell“, „Christmas Sanctus“ und anderen Liedern, die unter die Haut gehen, begleiten. Darüber hinaus darf sich das Publikum auf den Klassiker „Es ist ein Ros entsprungen“ freuen, den die Musiker ausnahmsweise in deutscher Sprache zum besten geben werden. „Unser neues Weihnachtsprogramm lässt niemanden unberührt - für jeden wird etwas dabei sein“, verspricht Ted Adkins, der die Gesangsklasse 2009 gegründet hat und bei deren musikalischer Leitung Unterstützung von Rudolf Neumann erfährt. „Wir freuen uns darauf, uns in die Herzen der Menschen zu singen“, so Adkins weiter.Das Weihnachtskonzert beginnt am Freitag, 14. Dezember, um 19.30 Uhr, in der Kirche Zum Guten Hirten, Alt-Godshorn 61, in Godshorn. Einlass ist ab 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.Mehr über AnySingElse gbit es auf der Homepage www.anysingelse.de.