Alle Folgen des Podcasts online abrufbar

„Durch die weitere Verbreitung von Smartphones gehört das Hören von Podcasts nicht erst seit dem Coronavirus-Update des NDRs mit Christian Drosten zum festen Bestandteil vieler Menschen“, so Anne Kracke, Mitarbeitende der Freiwilligenagentur Wedemark. Mit dem Ehrenamtspodcast habe man ein modernes, zeitgemäßes, niedrigschwelliges und zugleich Coronasicheres Angebot geschaffen. Zudem habe insbesondere die Pandemiesituation gezeigt, wie wichtig der Einsatz der Ehrenamtlichen sei, ergänzt Daniel Diedrich, Leiter der Freiwilligenagentur und verweist beispielhaft auf die Ehrenamtlichen im Rettungsdienst, in Test- und Impfzentren, die Wedemärker Lernpaten und all die Nachbarschaftshelfenden, die Menschen im Lockdown versorgt haben: „Die Bereitschaft zu helfen war unglaublich groß“, so Diedrich: „Die Ehrenamtlichen haben es verdient, dass ihr Engagement sichtbar ist und vielleicht findet so der eine oder die andere aus der Wedemark noch das richtige Ehrenamt.“ So entstand der Podcast. In acht Folgen zu je etwa 40 Minuten kommen jeweils zwei Ehrenamtliche aus verschiedenen Tätigkeitsfeldern zu Wort. Die Folgen sind abrufbar unter: www.ehrenamtsradio.buzzsprout.com. Und wer vom Hören Lust bekommt, sich auch zu engagieren kann sich jederzeit an das Team der Wedemärker Freiwilligenagentur wenden unter: freiwilligenagentur@wedemark.de oder (0 51 30) 97 44 511.