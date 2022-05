Alle Kinder sind mit dabei

Grundschüler werden Teil von „Kultur im Dorf“

Brelingen (jo). Wenn am Wochenende 4. und 5. Juni (jeweils ab 14 Uhr) wieder die beliebte Veranstaltung „Kultur im Dorf“ vom Brelinger Kulturverein startet, dann ist die Grundschule einer der zentralen Anlaufpunkte. Sie ist seit einigen Jahren bereits Kooperationspartner des Vereins in der Brelinger Mitte, so gab es bereits gemeinsame Kochprojekte, Kunstaktionen und andere Projekte, die gemeinsam geplant und organisiert wurden. Und das gilt ganz besonders auch für die Zusammenarbeit im Vorfeld der jetzt anstehenden Veranstaltung: „Wir begrüßen es sehr, dass die Schule die Möglichkeit hat, sich immer mehr nach außen zu öffnen“, so Schulleiterin Doris Rommel: „Die Kinder genießen es genauso wie die Kolleginnen und Kollegen, wenn sie zum Beispiel außerhalb der Schule bei Projekten dabei sein können.“ Und das konnten sie in den letzten Wochen mehrfach, denn unter Anleitung wurden in der Brelinger Mitte Fische aus Stoff genäht, die Teil ihrer Ausstellung unter dem Titel „Bo(o)tschaften“ geworden sind. „Alle Klassenstufen sind in dieses Projekt eigebunden, die jüngsten haben das Gerippe eines alten Faltbootes mit Stoffstreifen gestaltet, die größeren haben aus Plastikabfall Skulpturen gebastelt, genauso wurden Gedanken gesammelt, die darauf aufmerksam machen sollen, wie man den Weltmeeren helfen kann.“ Integriert sind die Projekte der Schule in das Programm der Bildung für nachhaltige Entwicklung, das von Lehrerin Sita Meyer-Dohm koordiniert wird. „Alle Kinder der Schule sind mit dabei und besonders ist, dass sie bei den Arbeiten von professionellen Künstlerinnen oder Dozentinnen unterstützt werden.“ So arbeitet die Brelinger Künstlerin Agata Malek am Projekt „Meine Welt – mein Haus“: „Auf ein Holzkonstrukt in Form eines Hauses werden von Kindern zum Thema gemalte Bilder auf Keilrahmen gesetzt, die dann die Fassade bilden“, sagte sie bei der Vorstellung des Schulprojektes für „Kultur im Dorf“. „Es geht darum, den Kindern durch den einfachen Vergleich mit ihrem Zuhause näher zu bringen, was die Zerstörung unserer natürlichen Lebensgrundlage bedeuten kann. Das Haus steht dabei für die Erde.“ Auch Tanja Primke arbeitet künstlerisch mit den Kindern „Kindern einer Welt reichen sich die Hände“, heißt ihr Projekt und ist im Ganztagsbereich mit der Kinder- und Jugendkunstschule entstanden. Dabei geht es unter anderem um die ganz unterschiedliche Kultur der Bekleidung in den verschiedenen Ländern. Entsprechende Kostüme wurden nach Ideen der Kinder geschneidert – ganz nebenbei haben sie dabei auch das Nähen gelernt. „Allen zusammen macht es ganz viel Freude, gemeinsam auch außerhalb der Schule zu arbeiten. Es gehen die Kinder nach draußen, mitten rein ins Dorf und umgekehrt kommen die Dozentinnen oder Künstler zu uns in den Unterricht,“ so Doris Rommel.