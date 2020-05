Alma ist wirklich bildhübsch

ITV sucht Zuhause für einjährige Hündin

Schwarmstedt. Alma wurde in Oradea/Rumänien von den Hundefängern gefangen und ins städtische Tierheim Oradea gebracht. Sie hatte Glück, gerettet zu werden und ins offene Tierheim von Sisterea zu kommen. Sie war nicht gechipt und wurde nicht gesucht. Alma kam dann durch den ITV Grenzenlos am 2. Mai aus Rumänien in eine Pflegestelle nach Deutschland. Sie hat hier viel gelernt und ist jetzt bereit in ein endgültiges Zuhause zu ziehen. Die hübsche Hündin ist stubenrein, geht gut an der Leine und fährt problemlos im Auto mit. Sie kann auch kürzere Zeit allein bleiben, das muss aber noch weiter geübt werden. Alma ist menschenbezogen, verschmust und gut verträglich mit anderen Hunden. Sie ist freundlich und angstfrei, aber nicht aufdringlich. Alma ist sehr schlank, elegant und hat ein weiches Plüschfell. Die erst einjährige fröhliche Hündin sucht aktive Menschen, die viel Zeit für sie haben. Alma ist neugierig, lernwillig und möchte noch viel von der Welt kennenlernen. Sie ist aufgeschlossen und bewegungsfreudig. Toben mit anderen Hunden, große Spaziergänge oder auch Hundesport würden ihr viel Freude bereiten. Jagdtrieb ist vorhanden, es sollten daher keine Kleintiere im Haus sein. Mit hundeerfahrenen Katzen könnte es klappen, das müsste ausprobiert werden. Alma ist mit ihrem schwarz-graugesprenkeltem weichen Fell bildhübsch und sehr apart. Sie ist geimpft, gechipt und kastriert und bekam vor der Ausreise noch einen Bluttest mit negativem Ergebnis. Sie ist im März 2019 geboren und 45 cm groß. Wer sich für sie interessiert, wird gebeten, in der Pflegestelle des ITV Grenzenlos in Burgdorf-Ehlershausen anzurufen: (0 50 85) 95 51 71.