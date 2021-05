Als erste Sportmannschaft verewigt

Hannover Scorpions tragen sich ins Goldene Buch der Gemeinde ein

Mellendorf (ok). Mit dem bekannten Rockmusiker Klaus Meine steht schon ein Scorpion im Goldenen Buch der Gemeinde Wedemark, seit Mittwoch sind etwa 30 Namensvetter dazugekommen. Die Eishockeymannschaft der Hannover Scorpions mit dem kompletten Background-Team hat sich jetzt nach einer überragenden Saison, bei der lediglich das sportliche i-Tüpfelchen fehlte, dort verewigt. Übrigens der 21. Eintrag seit etwa zehn Jahren, in denen es das Buch gibt. Den Auftakt machte Ehrenbürger Fritz Sennheiser, ihm folgten beispielsweise Ex- Bundespräsident Christian Wulff, der ehemalige Ministerpräsident David McAllister und auch der aktuelle Landesvater Stephan Weil, Sänger Heinz Rudolf Kunze sowie Opernsängerin Helen Donath und ihr Ehemann Klaus. Die Hannover Scorpions sind die erste Sportmannschaft, der diese Ehre zuteil wird. "Ihr habt die beste Oberligasaison seit dem Aufstieg in die DEL 1996 mit vielen grandiosen Spielen in der schwierigen Corona-Zeit über die Bühne gebracht", sagte Bürgermeister Helge Zychlinski in seiner Laudatio. Die Erfolgsgeschichte sei untrennbar mit dem Namen der Familie Haselbacher verbunden, die ihr ganzes Herzblut in diesen Verein und in die Sportart Eishockey stecke. Fast monatelang habe sich das Team unter Quarantänebedingungen vorbereitet, vor leeren Zuschauerrängen spielen müssen. Fast 15.000 Zuschauer verfolgten das fünfte und entscheidende Match des norddeutschen Oberligameisters gegen die Selber Wölfe, den Konkurrenten aus dem Süden, und sahen die 2:4-Niederlage. Aber die Scorpions wollen mit Trainer Tobias Stolikowski, der verlängert hat, in der nächsten Saison wieder angreifen. Gemeindeoberhaupt und Eishockeyfan Helge Zychlinski drückt beide Daumen, denn die Scorpions und auch die ganze Wedemark hätten es verdient, wenn die Mannschaft höherklassig spiele.