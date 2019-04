Als Zweithund geeignet

Eileen ist anschmiegsam und immer freundlich

Schwarmstedt. Eileen wurde im Tierheim Beius/Rumänien zusammen mit ihren zwei Geschwistern abgegeben. Sie waren nur ein paar Wochen alt, als sie von einem Tierliebhaber auf einem Feld gefunden wurden. Der konnte sie leider nicht behalten, und auf dem Feld hätten sie keine Überlebungschance gehabt. In Sisterea war Eileen seit August 2018. Ihre zwei Brüder wurden in Rumänien vermittelt. Eileen ist im September 2016 geboren. Eileen ist eine aufgeschlossene und liebevolle Hundedame. Sie ist nicht nur sehr hübsch, sondern auch klug und aufmerksam. Mit ihrem freundlichen Wesen erobert sie jedes Herz. Sie ist aktiv und verspielt. Mit allen Hunden kommt sie gut aus. Deshalb wäre ein zweiter Hund willkommen. Menschen mag sie gern, sie schließt sich Besuchern sofort an. Sie sucht ein Zuhause, wo sie viel Aufmerksamkeit bekommt und wo sie viele Bewegungsmöglichkeiten hat. Sie eignet sich unbedingt als Familienhund. Sie möchte immer dabei sein und viel lernen und unternehmen. Eileen ist noch jung, dennoch ist sie mental ausgeglichen und ruhig. Sie hat einen festen Charakter, ist selbstsicher und treu ergeben, sanft gegenüber Kindern. Es könnte ein Leonberger in ihr stecken.Eileen ist 60 Zentimeter groß und wurde geimpft, gechipt und kastriert. Vor der Ausreise bekam sie einen Blutschnelltest mit negativem Ergebnis. Jetzt wartet sie im Gasthaus für Tiere in Schwarmstedt auf eine Familie, die ihr ein Zuhause geben möchte. Interessenten melden sich unter der Telefonnummer (0 50 71) 41 26 oder (01 62) 9 80 94 98.