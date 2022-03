Altersvorsorge wichtiges Thema für Frauen

Zwei Online-Veranstaltungen geplant

Wedemark.Zwei Veranstaltungen mit dem Fokus auf dem Thema „Frauen und Finanzen“ finden anlässlich des Equal Pay Day am 7. März online statt. Gemeinsam bieten Silke Steffen-Beck, Gleichstellungs- und Integrationsbeauftragte der Gemeinde Wedemark und Irene Sassenburg-Fröhlich, Beauftragte für Gleichstellung, Integration und Inklusion aus der Gemeinde Isernhagen diese Workshops an. Der Equal Pay Day markiert symbolisch den Verdienstunterschied zwischen Frauen und Männern Bis zu diesem Tag würden Frauen unentgeltlich arbeiten, wenn sie ab dann die gleiche Lohnsumme wie die Männer bekämen. In diesem Jahr fällt er in Deutschland auf den 7.März. Das bedeutet für die Frauen 66 Tage unbezahlte Arbeit. Jährlich wiederkehrend macht der Aktionstag Equal Pay Day in Deutschland auf die Lohnungerechtigkeit zwischen Frauen und Männern aufmerksam. Erstmalig wurde dieser Aktionstag 2008 von der Business and Professional Woman (BPW) Germany initiert.Die geschlechterspezifische Lohnlücke verringerte sich nach aktuellen Zahlen des Statistischen Bundesamtes um einen Prozentpunkt und liegt in Deutschland bei 18 Prozent. Hauptursache für die ungleiche Einkommensverteilung ist, dass Frauen familienbedingt häufiger als Männer in Teilzeit oder Minijobs arbeiten. Zudem sind Frauen seltener in Führungspositionen und arbeiten eher in den sogenannten „Frauenberufen“, in denen geringere Löhne bezahlt werden. Häufig hat das überwiegend strukturelle Gründe.Die private Sorgearbeit wie Kindererziehung, Haushalt und Pflege von Angehörigen wird in überwiegender Anzahl von Frauen ausgeführt, ohne dafür eine Entlohnung zu erhalten. Oft unterbrechen Frauen familienbedingt ihre Berufstätigkeit und kehren danach vermehrt in Teilzeit oder auf Minijobbasis in die Erwerbstätigkeit zurück. Doch auch bei gleicher fachlicher und beruflicher Qualifikation gibt es einen Entgeltunterschied von 6 Prozent zwischen Frauen und Männern.Mit einem Blick in die Zukunft hat diese Situation weitreichende Konsequenzen, denn daraus resultieren eine schlechte und fehlende Altersvorsorge und damit die erhöhte Gefahr von Altersarmut bei Frauen. Mit Eintritt in die Rente beträgt die Lohnlücke zwischen Frauen und Männern 53% Unterschied im Alterssicherungseinkommen. (4.Atlas zur Gleichstellung von Frauen und Männern in Deutschland)Die Gleichstellungs- und Integrationsbeauftragte der Gemeinde Wedemark Silke Steffen-Beck und die Beauftragte für Gleichstellung, Integration und Inklusion der Gemeinde Isernhagen Irene Sassenburg-Fröhlich bieten deshalb in diesem Jahr zwei Workshops für Frauen an. „Die eigene Altersvorsorge und ein Überblick der eigenen Finanzen sind Themen, die oftmals leider nicht früh genug die Aufmerksamkeit von vielen Frauen haben, die sie eigentlich haben sollten“ gibt Silke Steffen-Beck zu Bedenken. “Diese Workshops sollen Frauen in erster Linie informieren, aber auch einladen, sich aktiver mit den Themen auseinanderzusetzen“ wünscht sich Irene Sassenburg-FröhlichReferentin bei beiden Online-Veranstaltungen mit dem Titel: „Kein Geld ist auch keine Lösung! Oder doch?“ ist Sonja de Vries (Beraterin & Coach). Sie wird am 21. März und am 26. April per Internetkonferenz auf die Altersvorsorge von Frauen und Hilfsmittel zur Bewältigung des finanziellen Alltages ein.Die erste Veranstaltung wirft einen Blick in die Zukunft und geht folgenden Fragestellungen nach: „Wie groß ist meine Rentenlücke?“ „Wo stehe ich?“ „Wie bekomme ich das raus?“ „Was können meine weiteren Schritte für die Altersvorsorge sein?“ Ziel dieses Workshops ist es, einen Fahrplan für die Altersvorsorge zu bauen und die nächsten Schritte konkret zu planen. Sie findet am Montag, den 21. März von 19 bis 22 Uhr statt. Der zweite Workshop geht auf die aktuelle Situation ein und stellt sich Fragen wie: „Wo stehe ich?“ Wie behalte ich den Überblick?“. Behandelt werden dabei Begriffe wie Lohnsteuerklassen, Kontengestaltung, Haushaltsbücher, Eigentumsgestaltung, Bürgschaft, alternative Vorsorgemöglichkeiten, Geldfresser & Co. Ziel ist es, einen Überblick zu verschaffen und damit selbstverständlicher mit dem Thema Finanzen umzugehen. Dieser Workshop findet am 26. April von 19 bis 22 Uhr statt. Die Veranstaltungen können einzeln gebucht werden. Die Teilnahmegebühr beträgt je Abend fünf Euro. Anmeldung und Zugangsdaten:1. Erwerb eines Tickets der gewünschten Veranstaltung über das Online-Kartenportal www.Reservix.de. 2. Email mit Angabe des Kennwortes an die angegebene Email-Adresse auf Ihrem Ticket. 3. Sie erhalten im weiteren Verlauf eine Bestätigungsmail und den Link zur Onlineveranstaltung. Für Fragen zur Veranstaltung steht Silke Steffen-Beck unter Gleichstellungsbeauftragte@Wedemark.de zur Verfügung.