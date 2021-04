Amerouz Ortsbürgermeisterkandidat

SPD-Mellendorf/Gailhof stellt sich für die Ortsratswahlen auf

Mellendorf/Gailhof. In ihrer ersten digitalen Mitgliederversammlung hat die SPD-Mellendorf/Hellendorf/Gailhof die Weichen für die Kommunalwahlen im September gestellt. Der 53-jährige Larbi Amerouz wurde einstimmig zum Ortsbürgermeisterkandidaten gewählt. Amerouz ist bereits seit der letzten Kommunalwahl stellvertretender Orstbürgermeister.Neben ihm kandidieren Isabella Steffen, Jean-Pascale Schramke, Daniela Mühleis, Stephan Faust, Wilfried Busche, Sebastian Priebe, Adrian Werk und Lars Wegener für den Ortsrat Mellendorf/Gailhof. „Ich freue mich sehr, dass wir wieder neun Listenplätze besetzen konnten.“, so der Abteilungsvorsitzende Jean-Pascale Schramke. „Wir haben ein gut gemischtes Team aus erfahrenen und neuen Kandidatinnen und Kandidaten, die aus den unterschiedlichsten Lebensbereichen kommen und damit unsere Gesellschaft gut abbilden.“, so Schramke weiter. Neben der Ortsratsliste wurde auch der Abteilungsvorstand neu gewählt.Jean-Pascale Schramke wurde einstimmig als Vorsitzender betätigt. Neben ihm gehören die beiden stellvertretenden Vorsitzenden Ute Ruddat und Niklas Mühleis, sowie die Beisitzer Larbi Amerouz, Werner Husmann, Daniela Mühleis und Isabella Steffen dem Abteilungsvorstand an.