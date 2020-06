Anda wird ein Superhund

ITV Grenzenlos sucht einen Platz für die vierjährige Hündin

Schwarmstedt. Als Anda am 6. Juni in Deutschland zum ITV Grenzenlos kam, war sie sehr durcheinander und ängstlich. In Ihrer Pflegestelle in Lauenau jedoch hat sie schnell verstanden, dass niemand ihr etwas Böses antun will. Schon am zweiten Tag akzeptierte sie das Geschirr und läuft nun mit dem gleichaltrigen Rüden Max stundenlang an der langen Leine spazieren. Das liebt sie: in gemäßigtem Tempo lange Strecken spazieren gehen. Hundesport und Joggen sind nicht ihr Hobby. Vielleicht geht sie einmal gern mit auf Wanderschaft.Bei Hundebegegnungen legt sie manchmal den Rückwärtsgang ein, manchmal begegnet sie aber dem neuen Hund auch freundlich. Das muss man rechtzeitig erkennen und entsprechend reagieren. Aggressivität kennt sie nicht. Zu Hause ist Anda eine gemütliche, kuschelige und entspannte Hündin; ein wirklich sympathischer toller Hund für den einfühlsamen Hundeversteher. Anda wurde 2016 geboren und ist 60 Zentimeter groß. Sie kam aus dem Tierheim in Marghita/Rumänien ins offene Tierheim in Sisterea. Dort war sie sehr unbefangen, verspielt und fröhlich. Sie tollte mit den anderen Hunden umher und genoss die Freiheit. Anda braucht unbedingt ein Haus mit einem großen umzäunten Garten. Anda liebt Menschen über alles und freut sich riesig, wenn sie Aufmerksamkeit und Streicheleinheiten bekommt. Hilfreich wäre für sie ein zweiter ausgeglichener Hund, an dem sie sich orientieren kann. Im Haus ist sie brav, sie kann allein bleiben, ohne zu bellen oder unruhig zu werden. kleine Kinder sollten nicht im Haus sein, auch auf Katzen kann Anda verzichten – sie sind ihr nicht geheuer.Anda ist sehr lernwillig und begreift schnell. Einige Unarten, wie den Mülleimer inspizieren, muss sie sich noch abgewöhnen. Für jemanden, der einen gutwilligen und anhänglichen treuen Hund sucht und mit ihren noch vorhandenen „Streunergewohnheiten“ umgehen kann, ist sie die perfekte Hündin. Anda ist geimpft, gechipt und kastriert und bekam vor Ihrer Ausreise noch einen Blutschnelltest mit negativem Ergebnis. Wer sich für Anda interessiert, meldet sich unter der Telefonnummer (0 50 71) 41 26 oder (01 62) 9 80 94 98.