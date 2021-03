Anmeldung ab 8. März

Osterferienangebot für Kinder und Jugendliche

Langenhagen. Zu fünfzehn unterschiedlichen Ferienprojekten, die in den kommenden Osterferien in der Zeit vom 29. März bis zum 9. April 2021 stattfinden, können sich Langenhagener Schüler ab nächsten Montag bei der Abteilung Kinder, Jugend, Schule und Kultur der Stadt Langenhagen im Haus der Jugend am Langenforther Platz anmelden.Mit verschiedenen Projekten wie Nähen, Holzwerkstätten, Kochen, einem Katzen-Workshop, einer Osterhasenwerkstatt, Kosmetik herstellen, Upcycling, einem Inlinerkurs, Minetest und einem Rap - Workshop gibt es bestimmt Aktionen für jeden Geschmack. Aufgrund der Hygiene- und Abstandsregeln zur Coronazeit finden die Projekte in kleinen Gruppen statt, daher ist die Zahl der Teilnehmenden geringer als sonst.Persönliche Anmeldungen für die Projekte nimmt die Abteilung Kinder, Jugend, Schule und Kultur ab dem 8. März, montags von 7.30 bis 18 Uhr, dienstags bis donnerstags von 9 bis 17 Uhr und freitags von 9 bis 14 Uhr, im Haus der Jugend entgegen. Um lange Warteschlangen zu vermeiden, findet in diesem Jahr am Montag die Anmeldung für die erste Ferienwoche statt und ab Dienstag können dann alle Projekte angemeldet werden. Auch Reservierungen per E-Mail unter kiju@langenhagen.de oder telefonisch unter 73 07 99 50 sind möglich. Ausführliche Informationen gibt es in einem Flyer, der in allen Langenhagener Grundschulen, im Rathaus und natürlich im Haus der Jugend ausliegt, sowie bei den Mitarbeitern der Abteilung unter Telefon: 7307 9950.Wer immer aktuell über die Veranstaltungen der Abteilung Kinder, Jugend, Schule und Kultur informiert sein möchte, kann sich gerne auf der Homepage auf www.kiju-langenhagen.de zu einem Newsletter anmelden.