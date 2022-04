Anmeldung an Gymnasium und Realschule

Direkt nach den Osterferien bis einschließlich 6.Mai

Mellendorf.Zukünftige Fünftklässler können direkt nach den Osterferien am Gymnasium Mellendorf und der Realschule Wedemark bis einschließlich Freitag, den 06.05.22 angemeldet werden „Wir freuen uns auf die neuen Schützlinge“, so Jens Szabo, Leiter der Realschule. Für Eltern und Schüler, die die Schulen noch nicht kennen, bieten beide Schulen in der kommenden Woche Führungen durch das Gebäude sowie durch Klassen- und Fachräume an. Das Gymnasium kann man am Dienstag, 26. April, ab 16 Uhr besuchen, die Realschule am Mittwoch, 27. April, ebenfalls ab 16 Uhr. Die Schulen bitten Interessenten, sich bis Montag, 25.April, entweder unter sekretariat@gym-mellendorf.de oder unter verwaltung@rs-wedemark.de für die Führungen per Mail anzumelden. „Es ist wichtig für uns zu wissen, wie viele Besucher kommen werden, um entsprechende Führungen zu organisieren,“ so die Schulleiterin des Gymnasiums Katrin Meinen. Die Teilnahme an einer Führung sei aber selbstverständlich keine Voraussetzung für die Anmeldung an der jeweiligen Schule, erklärt Meinen.Die Anmeldeunterlagen können über die Homepages der jeweiligen Schule heruntergeladen und dann digital oder analog bearbeitet werden. „In den letzten Jahren haben wir und auch die Eltern der Vierklässler gute Erfahrungen mit den digitalen Anmeldungen gemacht“, so Szabo. Selbstverständlich können die Unterlagen aber auch analog im Briefkasten der Realschule und des Gymnasiums eingeworfen werden.