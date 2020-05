Anmeldung für Notbetreuung online

Wedemark. Für die Anmeldung zur Notbetreuung in der Wedemark stehen ab sofort Onlineformulare auf der Homepage der Gemeinde zur Verfügung. Betreuungswünsche ab Juni können damit einfach und direkt an die Gemeinde herangetragen werden. Unter www.wedemark.de/kita-notbetreuung können Kinder für Kitas angemeldet werden. Zur Unterbringung in der Tagespflege ist ein Formular unter dem Link www.wedemark.de/tagespflege-notbetreuung abrufbar.