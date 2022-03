Antrittsbesuch von Rebecca Schamber

Natürlich war auch die mögliche ICE-Trassenführung durch Bissendorfer Moor und Brelinger Berg ein Thema zwischen Verwaltungschef und Bundestagsabgeordneter. Beide waren sich einig: „Das wäre ein Unding!" Sie setzen auf vernünftige Gespräche mit der Deutschen Bahn.Ebenfalls ein Thema: Das Online-Zugangsgesetz, das bis Ende diesen Jahres die Kommunen verpflichtet, alle ihre Diensteonlineanzubieten. „Das befindet sich bei uns in der Wedemark in der Umsetzung und wird rechtzeitig bis zum 1.1. 2023 abgeschlossen sein", bekräftigte Zychlinski. Bereits fertig sei das Digitalisierungskonzept, das gerade hausintern vorgestellt werde. Als Arbeitsauftrag nahm Rebecca Schamber aus der Wedemärker Verwaltung mit, dass es noch kein Softwareprogramm für das Elterngeld gebe. Hier erstellt die Kommune den Bescheid, aber die Bundeskasse muss anweisen. Eine entsprechende Software wäre eine große Erleichterung, so Zychlinski.Schamber bereichtete kurz aus ihrer Arbeit im Verteidigungsausschuss und betonte, wie sehr sie auch gerade in diesem Bereich die freie Pressezu schätzen wisse. Sie arbeitet darüberhinhaus auch im Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit mit, wo es unter anderem auch um die Auswirkungen des Klimawandels gehe.