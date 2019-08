Aronia-Beeren-Erntefest und Flohmarkt

Interessante Kombi-Veranstaltung in Schwarmstedt am 17./18. August

Schwarmstedt. Die Ernte der beliebten Aronia Beeren hat begonnen. Die Superfrucht enthält vor allem viel Vitamin C und den höchsten Anteil Antioxidantien aller dunklen Früchte.Sie wird zum Beispiel im Heidekreis angebaut. Die Ernte ist auch in diesem Jahr wieder sehr gut ausgefallen, trotz der Trockenheit. Durch die vielen Sonnenstunden haben die Beeren einen hohen Fruchtzuckeranteil und schmecken besonders lecker. Die ursprünglich aus Nordamerika stammende Superfrucht ist nicht nur wegen der Vielzahl an positiven Inhaltsstoffen sehr beliebt. Aroniabeeren lassen sich sehr gut zu Saft und Fruchtaufstrich verarbeiten. Einmal im Jahr, pünktlich zur Aronia Ernte, veranstaltet die Firma Konfitee Naturkost aus Schwarmstedt das Aronia Erntefest auf ihrem Gelände im Gewerbegebiet Varrenbruch 8 am Ortsausgang von Schwarmstedt (Richtung Essel). An zwei Tagen dreht sich alles um die kleine schwarze Beere. Neben Verkostungen von Aronia-Produkten wird eine ausführliche Aronia-Pflanzen-Beratung angeboten. Im Kuchenzelt und am Grill gibt es Torten und Kuchen mit Aronia, sowie die beliebte Aronia-Bratwurst. Am Sonntag wird zeitgleich mit dem Erntefest ein Flohmarkt veranstaltet, Standanmeldung unter Telefon (0 50 71) 9 66 82 34. Eine Hüpfburg und Kinderschminken machen das Erntefest zu einem Fest für die ganze Familie. Auch ein Flohmarkt ist geplant, bei dem man so manches Schnäppchen erstehen kann.