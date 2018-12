Arvin Humpert ist Leseschulsieger

Gymnasium Mellendorf trägt Vorlesewettbewerb der Sechstklässler aus

Mellendorf. Fünf Sechstklässler des Gymnasiums Mellendorf – vier Jungen und einMädchen, die allesamt als Klassensieger und -siegerin in ihrenjeweiligen Klassen gekürt wurden – traten im schulinternen Vorlesewettbewerb an. Ihr Publikum waren ausgewählte Schüler aus dem sechsten Jahrgang und eine Jurybestehend aus der stellvertretenden Schulleiterin Katrin Meinen, ElternvertreterinPatricia Amerouz, der ehemaligen Deutschlehrerin Annelore Schröder und Tristan Hoppe, dem Vorjahressieger. Der Vorlesewettbewerb des Deutschen Buchhandels wird jährlich vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels in Zusammenarbeit mit Buchhandlungen, Bibliotheken, Schulen organisiert. Er jährt sich in diesem Jahr zum sechzigsten Mal und zähltzu den größten Schülerwettbewerben in Deutschland. Die Jury hatte an diesem Freitag keine leichte Aufgabe, aus den vielen guten Vorträgen einen Siegerbeitrag auszuwählen. Bei der Entscheidung für den Gewinner spielten unter anderem die Betonung und das Vermögen, sich in die Personen und Handlung des Buches hineinzuversetzen, eine großeRolle. Nach ausgiebiger Beratung fiel dann eine knappe Entscheidung.Schulsieger wurde Arvin Humpert aus der 6D vor Caroline Wendorf aus der6E. Miguel Mester aus der 6A, Mats Fricke aus der 6B und Florian Jankaus der 6C teilen sich den dritten Platz.