Gemeinde Wedemark begrüßt drei neue Auszubildende

Wedemark.Die Erste Gemeinderätin Susanne Schönemeier freut sich zusammen mit dem Team Personal über die Nachwuchskräfte in den Bereichen IT und VerwaltungEs ist ein tolles Zeichen für die Attraktivität des öffentlichen Diensts als Arbeitgeber: Die Gemeinde Wedemark begrüßte am 1. August drei neue Auszubildende: Marwa Alali und Justin Busch (Ausbildung zu Verwaltungsfachangestellten) sowie Lisa Scodruch (Ausbildung zur Fachinformatikerin für Systemintegration). So freute sich auch die erste Gemeinderätin Susanne Schönemeier, die die Nachwuchskräfte gleich persönlich begrüßte: „Die Wedemark ist ein attraktiver Arbeitgeber für junge Menschen, wie die vielen neuen Auszubildenden zeigen. Dies ist nicht zuletzt auch der Verdienst der Kolleginnen und Kollegen des Teams Personal, die die guten Rahmenbedingungen für eine Ausbildung fortlaufend verbessern.“Zu diesen Rahmenbedingungen gehört auch die dreitägige Einführungsveranstaltung im Rathaus, die den drei Azubis umfassende Informationen über die Gemeindeverwaltung vermittelte, die Möglichkeit gab, sich untereinander sowie die Praxisausbilderinnen und Praxisausbilder kennenzulernen und alles Wichtige rund um Ausbildung und Gemeindeverwaltung zu erfahren. So erläutert Ausbildungsleiter Rolf Baumert: „Die Schaffung von Ausbildungs- und Qualifizierungsangeboten gewinnt immer mehr an Bedeutung, um den zukünftigen Personalbedarf decken zu können. Wir freuen uns über die neuen Kolleginnen und Kollegen und heißen sie bei uns herzlich willkommen.“Die Gemeindeverwaltung freut sich schon auf die große Bereicherung durch die Nachwuchskräfte und deren junge Perspektive. Die neuen Azubis Marwa Alali (27 Jahre alt, aus Hannover, Abitur) Justin Busch (20 Jahre alt, Wedemärker, Erweiterter Sekundarabschluss I) und Lisa Scodruch (19 Jahre alt, Hannoveranerin, Abitur) wiederum sind schon gespannt auf die drei Jahre Ausbildung. Wer ebenfalls Interesse an einer Ausbildung zur beziehungsweise zum Verwaltungsfachangestellten oder sogar an einem Bachelorstudium im Bereich Allgemeine Verwaltung oder Verwaltungsmanagement hat, kann sich gern an Rolf Baumert, Ausbildungsleiter und Teamleiter Personal wenden. Er ist per Mail (rolf.baumert@wedemark.de) oder telefonisch unter Telefon (0 51 30) 581-232 erreichbar.Auf dem Internetauftritt der Gemeinde sind alle Stellenausschreibungen für die Gemeindeverwaltung zu finden: https://www.wedemark.de/stellenanzeigen/ Weitere Informationen zum Ausbildungsberuf Verwaltungsfachangestellten gibt es zudem unter: www.nds-sti.de.