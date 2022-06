„Auf ins nächste Feuerwerk"

Grußwort vom Brelinger Bürgermeister Patrick Cordes

Liebe Schützenschwestern, liebe Schützenbrüder,Corona lässt uns kurz Luft holen und wir warten jetzt auf all die Dinge, die jetzt Brelingen passieren. Dabei geht es Schlag auf Schlag: Nach der Schlagerparty, dem Pfingstwochenende mit „Kultur im Dorf“ startet Ihr das nächste Feuerwerk:das Brelinger Schützenfest 2022.Mein Dank geht zunächst an den Vorstand des Vereins, der Tag und Nacht jene Dinge organisiert, die dazu beitragen, dass das Schützenfest auch ein toller Erfolg wird: So wurde das Brelinger Schützenhaus aufwendig renoviert und herausgeputzt. So mag jeder Besucher den Blick hineinwerfen und sich über das helle und freundliche Erscheinungsbild erfreuen. Zusätzlich war es coronabedingt nahezu unmöglich einen Spielmannszug zu finden, der an beiden Tagen den Ausmarsch durch den Ort begleitet. Dies hat der erste Vorsitzende Jens Pinkvoss mit vielen Telefonaten und seinen Kontakten letztendlich mit Bravour geschafft. Die Schausteller können es kaum erwarten, hier wieder teilnehmen zu dürfen und auch der DJ „Der Tischler“, bekannt vom letzten Schützenfest, konnte wieder gewonnen werden.Viele fleißige Hände werden am Donnerstag die eigenen Zelte des Vereins aufbauen und den Platz vor dem Schützenhaus bis zum Samstag entsprechend herrichten und es kann losgehen.Liebe Schützen, wir Brelinger freuen uns nach zwei Jahren Abstinenz endlich mit Euch allen wieder Süßigkeiten, Schieß- Wurf- und Losbuden, Karussel und Kinderkarussell sowie Cocktails und Fischbrötchen vom Vereinswirt des Schützenhauses in vollen Zügen genießen zu dürfen.Die Party am Samstagabend im Schützenhaus lädt zusätzlich alle Besucher ein, wieder einmal das Tanzbein zu schwingen.Der Ortsrat Brelingen unterstützt diese tolle Veranstaltung mit einem Obulus in Form eines „Flachgeschenks“, welches der stellvertretende Ortsbürgermeister Hannes Euskirchen am Sonntag überreichen wird.Liebe Schützen, ich danke Euch, dass ihr den Mut gefunden habt und wieder ein Schützenfest in Brelingen feiern wollt.Ihr habt alles vorbereitet – jetzt lasst uns gemeinsam feiern.Euer Ortsbürgermeister und Vereinsmitglied Patrick Cordes