Aber das Reisebüro Bissendorf bleibt wie es ist

Bissendorf. „Aus FIRST wird LCC… aber wir bleiben das Reisebüro Bissendorf mit dem bekannten, altbewährten und engagierten Team, unter der Führung von Sebastian Reyer", meldet ganz aktuell das Team vom Reisebüro Bissendorf. Warum der Wechsel so kurz nach dem Umzug in die neuen Räumlichkeiten Am Markt 12?Der bisherige Franchisepartner die 'TUI Leisure Travel GmbH‘ hatte Anfang Dezember letzten Jahres darüber informiert, dass sie den Bereich Business Travel, der die Geschäftsreisen beinhaltet, im Laufe des Jahres 2022 einstellen werden.Damit wird dem Team um Sebastian Reyer der Support und die Infrastruktur eines für das Unternehmen sehr wichtigen Geschäftsbereiches genommen. Seit 2012 ist innerhalb der Union Travel GmbH der Bereich Geschäftsreisen immer weiter erfolgreich ausgebaut worden. Dies ist auch zukünftig das Bestreben, neben dem klassischen Reisebüro, diesen Part weiter voranzutreiben.Die bundesweiten Firmenkunden zählen auf ihr Team und somit war schnell klar, dass das Reisebüro Bissendorf einen neuen verlässlichen und kompetenten Partner an der Seite braucht, der den Privatkundenbereich und den Geschäftskundenbereich bedient.„Wir freuen uns somit sehr, dass wir diesen neuen Franchisegeber mit der Lufthansa City Center GmbH gefunden haben, so Melanie Monden vom Reisebüro und erklärt: „Unser Name ändert sich, aber selbstverständlich bleibt das bekannte Team.Unser neues, modernes Büro bekommt ein anderes Logo, jedoch sind alle namhaften Veranstalter weiterhin mit kompetenter Beratung bei uns buchbar."„Natürlich profitieren wir als Partner von Lufthansa City Center von einem starken, auch internationalen Netzwerk im Bereich der Touristik und freuen uns auf über 30 Jahre Erfahrung",ergänzt Sebastian Reyer. Somit heißt es ab 4. April freundlich und mit Leidenschaft: „Herzlich Willkommen in Ihrem Lufthansa City Center in Bissendorf“-Lufthansa City Center (LCC) ist mit rund 500 Büros in 85 Ländern und einem Gesamtumsatz von rund 5,4 Milliarden Euro (Geschäftsjahr 2019) das weltweit größte unabhängige Franchise-Unternehmen im Reisebüromarkt. LCC ist in den Bereichen Leisure (Touristik) und Corporate (Geschäftsreisen) aktiv. Zur Kette von inhabergeführten Reisebüros mittlerer Größe gehören allein in Deutschland 270 Büros mit rund 2.000 Mitarbeitern. Weltweit beschäftigt das Reisebüronetzwerk etwa 4.300 Mitarbeiter. Die Franchise-ZentraleLufthansa City Center Reisebüropartner GmbH (LCR) ist Hauptgesellschafter der LCC Reisebüro AG, die in Reisebüros und Online Travel Technology wie Voya investiert. 2021 hat LCR sein Angebot erweitert und bietet mit travelista eine eigene Vertriebsplattform für mobile Reiseberater an. Die Lufthansa City Center sind Mitglied im Verband Deutsches Reisemanagement e. V. (VDR), dem Deutschen Reiseverband (DRV) und bereits seit 2011Mitglied der Nachhaltigkeitsinitiative der Tourismusbranche „Futouris“.