Ausgeglichen und sympathisch

ITV Grenzenlos sucht ein Zuhause für Paco

Schwarmstedt. Paco kam 2015 zusammen mit anderen Hunden aus dem Dog Town Bukarest. Er war einer von Cristina Topescus Schützlingen, die seinerzeit vom „Offenen Tierheim“ übernommen wurden. Er lebte seitdem im offenen Tierheim und wartete auf sein Zuhause. Der ITV Grenzenlos wollte helfen. Paco kam am 3. April nach Deutschland und ist nun in einer Pflegestelle in Sehnde. Dort entwickelt er sich sehr gut. Er ist sensibel, fröhlich, unkompliziert und sehr lieb . Der freundliche ausgeglichene Rüde ist sehr menschenbezogen und versteht sich gut mit all den anderen Hunden in der Pflegestelle. Er ist zutraulich und mit allen verträglich, bescheiden und anspruchslos. Er freut sich über Aufmerksamkeit und Zuwendungen, ist aber nicht aufdringlich. Seine treuen und warmen Augen zeigen immer nur Dankbarkeit dafür. Paco ist mit seinen acht Jahren noch fit und freut sich über Spaziergänge, einen Garten und sein Körbchen. Er kann durch seine umgängliche, ausgeglichene und unkomplizierte Art in jede Familie vermittelt werden. An einen menschlichen Haushalt hat er sich inzwischen gewöhnt. Paco ist 2012 geboren und 56 Zentimeter groß, geimpft, gechipt und kastriert. Vor seiner Ausreise bekam er noch einen Bluttest mit negativem Ergebnis. Interessenten melden sich bei der Pflegestelle unter (0 51 38) 60 52 30.